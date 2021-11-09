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وزير الخارجية البحريني يؤكد عمق الروابط التاريخية بين بلاده والإمارات

10:59 م الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
وزير الخارجية البحريني يؤكد عمق الروابط التاريخية بين بلاده والإمارات

الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني

البحرين - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الثلاثاء، عمق الروابط التاريخية الراسخة بين بلاده والإمارات، معربا عن بالغ الاعتزاز بالزيارة الرسمية الناجحة التي قام بها الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني إلى الإمارات، والمباحثات التي أجراها مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأوضح الزياني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - أنه تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بلغ عددها 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وشملت مجالات عديدة منها؛ الأمن السيبراني، والتربية والتعليم العالي، والعمل وتنمية الموارد البشرية، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمجالات الصحية، والنقل والمواصلات، والتجارة، والاستثمار، والصناعة، والذكاء الاصطناعي في قطاعي النفط والغاز، والتعاون البيئي بشأن تغير المناخ، وغيرها من المذكرات في المجالات التنموية.

وأشار إلى أن المناقشات تناولت كافة القضايا الإقليمية والدولية المهمة، وتطرقت إلى جائحة كورونا (كوفيد-19) والتعافي منها، وقضايا الأمة العربية، والدعوة لحل سلمي سياسي، ودعم مبادرة المملكة العربية السعودية في اليمن، ودعوة الحوثيين إلى القبول بهذه المبادرة.

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عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني الإمارات سلمان بن حمد آل خليفة محمد بن زايد آل نهيان

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