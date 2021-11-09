"فايزر" تعتزم مطالبة إدارة الغذاء والدواء بالسماح بإعطاء جرعات معززة للبالغين

واشنطن - (د ب أ)

من المتوقع أن تشارك شركة فايزر لصناعة الأدوية بيانات جديدة مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حيث تسعى الشركة للحصول على تصريح من الإدارة، وهى جهة منظمة للخدمات الصحية بالولايات المتحدة، لجميع البالغين للحصول على جرعة معززة مضادة لفيروس كورونا (فايزر-19)، حسبما أفادت مصادر مطلعة على تلك المسألة.

ومن المنتظر أن تتواصل شركة فايزر وشريكتها بيونتيك مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم الثلاثاء للتقدم بطلب لتعديل التصريح الحالي لاستخدام الطوارئ وتوسيع أهلية الحصول على جرعة ثالثة معززة لكل شخص يبلغ من العمر 18 عاما أو أكبر، وفقًا للمصادر المطلعة التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن المصادر قولها إن الشركتين تعتزمان تقديم بيانات جديدة من دراسة شملت أكثر من 10 آلاف شخص لتقييم سلامة وفعالية جرعة معززة لمشاركين حصلوا بالفعل على جرعتين من اللقاح المضاد منذ فترة لا تقل عن ستة أشهر.