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رئيس وزراء أيرلندا يحذر من أزمة كهرباء

10:48 م الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
رئيس وزراء أيرلندا يحذر من أزمة كهرباء

الكهرباء

دبلن - (د ب أ)

قال رئيس وزراء ايرلندا ميشيل مارتن أمام برلمان بلاده اليوم الثلاثاء إن أيرلندا تواجه "خطر بين قصير ومتوسط المدى بالنسبة لتأمين إمدادات الكهرباء".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مارتن القول إن "هناك احتمال ألا يجد بعض عملاء الكهرباء في أيرلندا احتياجاتهم من الطاقة خلال شتاء العام الحالي والمقبل" إذا لم يتم التحرك للتعامل مع الموضوع من الآن.

وأضاف أن الحكومة تتخذ "الخطوات الضرورية" للمحافظة على إمدادات الكهرباء خلال الشتاء المقبل وفي السنوات التالية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه قطاع الكهرباء في العديد من الدول الأوروبية وبخاصة بريطانيا المجاورة لأيرلندا أزمة كبرى نتيجة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الذي يعتبر الوقود الأساسي لأغلب محطات الكهرباء الحرارية في هذه الدول.

وفي بريطانيا، أشهرت نحو 20 شركة كهرباء إفلاسها وتوقفت عن العمل منذ أغسطس الماضي بسبب ارتفاع الأسعار.

أزمة كهرباء أيرلندا رئيس وزراء أيرلندا

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