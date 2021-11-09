رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع الدبيبة آخر المستجدات السياسية المحلية والدولية

ليبيا - (أ ش أ)

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم الثلاثاء، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة آخر المستجدات السياسية على الساحتين المحلية والدولية.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية - الاستعداد للمشاركة في مؤتمر باريس الذي يعقد بمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات، والمنظمات الدولية.