Masrawy logo white

رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع الدبيبة آخر المستجدات السياسية المحلية والدولية

10:26 م الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع الدبيبة آخر المستجدات السياسية المحلية والدولية

رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي

ليبيا - (أ ش أ)

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم الثلاثاء، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة آخر المستجدات السياسية على الساحتين المحلية والدولية.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية - الاستعداد للمشاركة في مؤتمر باريس الذي يعقد بمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات، والمنظمات الدولية.

هذا المحتوى من

Asha
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي عبد الحميد الدبيبة باريس المنظمات الدولية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
929

إصابات اليوم

54

وفيات اليوم

522

متعافون اليوم

338414

إجمالي الإصابات

19130

إجمالي الوفيات

283747

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| بسبب "زغلول معلول".. إيقاف مدحت شلبي عن التعليق حتى نهاية 2021

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا