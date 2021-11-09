دخول معاهدة وكالة الأدوية الإفريقية حيز التنفيذ

إثيوبيا - (أ ش أ)

أعلنت السفيرة أميرة الفاضل محمد، مفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية في الاتحاد الإفريقي دخول معاهدة إنشاء وكالة الأدوية الإفريقية حيز التنفيذ اعتبارا من الشهر الجاري.

وأوضحت مفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية -في بيان اليوم الثلاثاء- أن دخول المعاهدة حيز التنفيذ كان رهن توقيع 15 دولة على الاتفاقية، وفي أعقاب توقيع الكاميرون على المعاهدة كان ذلك علامة فارقة وتاريخية ليكتمل نصاب الدول لتفعيل الاتفاقية.

وقالت: "تحتفل مفوضية الاتحاد الإفريقي وترحب بهذا الإنجاز الكبير الذي يفتح فصلاً جديدًا لتنسيق وتنظيم الأنشطة والصناعية الدوائية الإفريقية، عبر القارة والجهود المبذولة لتحسين الأنظمة التنظيمية الضعيفة".

وأكدت أن "وكالة الأدوية الإفريقية" ستقوم بتعزيز قدرة الدول الأطراف والمجموعات الاقتصادية الإقليمية المعترف بها من قبل الاتحاد الأفريقي بتنظيم المنتجات الطبية من أجل تحسين الوصول إلى منتجات طبية آمنة وفعالة في القارة التي تضررت بجائحة كورونا فضلاً عن انتشار الاوبئة في عدد من بقاع القارة.

ودعت جميع الدول الأعضاء فيها على التوقيع والتصديق على معاهدة إنشاء الوكالة الأفريقية للادوية لصالح الصحة العامة والسلامة والأمن.