ماكرون يعلن عن إجراءات جديدة تحسبًا لموجة خامسة من كورونا

باريس - (ا ف ب)

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء في خطابه التاسع إلى الفرنسيين منذ بداية تفشي وباء فيروس كورونا عن جملة من القرارات للحد من تأثير موجة خامسة من الوباء في فرنسا كتمديد صلاحية الشهادة الصحية لمن هم فوق 65 عاما شريطة تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح اعتبارا من 15 ديسمبر، وتمكين من هم فوق 50 من إمكانية تلقي الجرعة الثالثلة اعتبارًا من ديسمبر.

وأكد أن تمديد صلاحية الشهادة الصحية لمن هم فوق 65 عامًا سيكون مشروطًا بتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح اعتبارًا من 15 ديسمبر المقبل.

كما أعلن ماكرون عن استئناف بناء مفاعلات نووية لضمان استقلال بلاده في مجال الطاقة.