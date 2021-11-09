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ماكرون يعلن عن إجراءات جديدة تحسبًا لموجة خامسة من كورونا

09:53 م الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
ماكرون يعلن عن إجراءات جديدة تحسبًا لموجة خامسة من كورونا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

باريس - (ا ف ب)

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء في خطابه التاسع إلى الفرنسيين منذ بداية تفشي وباء فيروس كورونا عن جملة من القرارات للحد من تأثير موجة خامسة من الوباء في فرنسا كتمديد صلاحية الشهادة الصحية لمن هم فوق 65 عاما شريطة تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح اعتبارا من 15 ديسمبر، وتمكين من هم فوق 50 من إمكانية تلقي الجرعة الثالثلة اعتبارًا من ديسمبر.

وأكد أن تمديد صلاحية الشهادة الصحية لمن هم فوق 65 عامًا سيكون مشروطًا بتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح اعتبارًا من 15 ديسمبر المقبل.

كما أعلن ماكرون عن استئناف بناء مفاعلات نووية لضمان استقلال بلاده في مجال الطاقة.

هذا المحتوى من

AFP
إيمانويل ماكرون موجة خامسة من كورونا فيروس كورونا فرنسا

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