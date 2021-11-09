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البرهان يؤكد حرصه على حماية الانتقال الديمقراطي في السودان

09:48 م الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
البرهان يؤكد حرصه على حماية الانتقال الديمقراطي في السودان

الفريق أول عبدالفتاح البرهان قائد الجيش السوداني

السودان - (أ ش أ)

أكد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، حرصه على حماية الانتقال وإنجاح التحول الديمقراطي وإجراء الانتخابات وصولاً إلى حكومة مدنية منتخبة.

وذكر تلفزيون السودان مساء اليوم الثلاثاء، أن البرهان بحث مع سفراء دول الترويكا (النرويج، بريطانيا، الولايات المتحدة) تطورات الأوضاع السياسية في السودان، وأن البرهان وسفراء الترويكا أكدوا ضرورة الحوار مع القوى السياسية كافة والإسراع بتشكيل مجلسي السيادة والوزراء من كفاءات وطنية مستقلة وإكمال هياكل السلطة الانتقالية.

في غضون ذلك التقى البرهان مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، وأكد الطرفان أهمية استمرار الحوار والتشاور مع القوى السياسية المختلفة.

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان إنه سوف يجري مشاورات مع القوى السياسية لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف.

هذا المحتوى من

Asha
عبدالفتاح البرهان السودان القوات المسلحة السودانية

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