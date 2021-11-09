انطلاق فعاليات الاتحاد الإفريقي حول منع ومكافحة الفساد

إثيوبيا - (أ ش أ)

أعلن الاتحاد الإفريقي عن انطلاق فعاليات الحوار الإفريقي لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء، تحت شعار "المجموعات الاقتصادية الإقليمية: الجهات الفاعلة الحاسمة في تنفيذ اتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن منع الفساد ومكافحته".

وأوضح الاتحاد -في بيان- أن التصدي للفساد وتأثيره لا يزال يمثل تحديًا للقارة ويهدد تحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل والحكم الرشيد، وهي أمور أساسية في تحقيق التطلعات الواردة في جدول أعمال 2063.

وأكد أن اتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن منع الفساد ومكافحته تلزم الدول الأطراف بالعمل عن كثب مع المنظمات المالية الدولية والإقليمية ودون الإقليمية للقضاء على الفساد في برامج المساعدة الإنمائية والتعاون.

ولفت إلى أن "حوار منع ومكافحة الفساد" سيبرز التحديات والممارسات الجيدة والتقدم المحرز في المجموعات الاقتصادية الإقليمية في مكافحة الفساد، وسيركز بشكل خاص على تنفيذ اتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن منع ومكافحة الفساد التي تم اعتمادها في مابوتو بموزمبيق عام 2003،

ودخلت حيز التنفيذ في عام 2006، وحتى الآن - صدقت 45 دولة عضو على الاتفاقية من الاتحاد الأفريقي - ومنذ اعتماد الاتفاقية ، خطت الدول الأفريقية خطوات كبيرة في مكافحة الفساد بما في ذلك سن قوانين وطنية وإنشاء وكالات لمكافحة الفساد.