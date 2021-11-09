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خادم الحرمين يعزي رئيس سيراليون في ضحايا حادث انفجار ناقلة وقود

08:55 م الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
خادم الحرمين يعزي رئيس سيراليون في ضحايا حادث انفجار ناقلة وقود

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

السعودية - (أ ش أ)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، إلى رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو في ضحايا حادث انفجار ناقلة وقود بالعاصمة فريتاون.

وأعرب خادم الحرمين - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء - عن خالص تعازيه لأسر المتوفين ولشعب سيراليون الشقيق، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وفي سياق متصل، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ببرقية عزاء مماثلة إلى رئيس سيراليون، في ضحايا حادث انفجار ناقلة وقود بالعاصمة فريتاون.

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Asha
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود جوليوس مادا بيو رئيس سيراليون فريتاون الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدفاع السعودي

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