خادم الحرمين يعزي رئيس سيراليون في ضحايا حادث انفجار ناقلة وقود

السعودية - (أ ش أ)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، إلى رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو في ضحايا حادث انفجار ناقلة وقود بالعاصمة فريتاون.

وأعرب خادم الحرمين - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء - عن خالص تعازيه لأسر المتوفين ولشعب سيراليون الشقيق، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وفي سياق متصل، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ببرقية عزاء مماثلة إلى رئيس سيراليون، في ضحايا حادث انفجار ناقلة وقود بالعاصمة فريتاون.