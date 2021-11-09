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الرئيس السوري يبحث مع وزير خارجية الإمارات سبل تطوير التعاون الثنائي

07:14 م الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
الرئيس السوري يبحث مع وزير خارجية الإمارات سبل تطوير التعاون الثنائي

بشار الأسد

سوريا - (أ ش أ)

بحث الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء في دمشق، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، سبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وتكثيف الجهود لاستكشاف آفاق جديدة خاصة في القطاعات الحيوية من أجل تعزيز الشراكات الاستثمارية في هذه القطاعات.

وأكد الأسد - وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا) - على العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، منوها بوقوف الإمارات دائما إلى جانب الشعب السوري.

من جانبه، أكد الشيخ عبد الله دعم الإمارات لجهود الاستقرار في سوريا، معربا عن ثقته في تجاوز سوريا التحديات، مشيرا إلى استعداد الإمارات الدائم لمساندة الشعب السوري.

وتناول اللقاء أيضا مناقشة الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية، وتم الاتفاق على استمرار التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة العربية من أجل تحقيق تطلعات شعوبها وبإرادتهم بعيدا عن أي تدخلات خارجية.

هذا المحتوى من

Asha
بشار الأسد وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان سوريا

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