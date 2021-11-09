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روسيا تؤكد تنفيذ الاتفاقات الثلاثية بشأن قره باغ

05:39 م الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
روسيا تؤكد تنفيذ الاتفاقات الثلاثية بشأن قره باغ

وزارة الخارجية الروسية

روسيا - (أ ش أ)

أكدت وزارة الخارجية الروسية تنفيذ اتفاقات وقف القتال بشكل كامل في قره باغ وفقا لبيان قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا الصادر قبل عام (9 نوفمبر 2020).

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء، بمناسبة مرور عام على توقيع هذه الاتفاقيات نقلته قناة "روسيا اليوم" - أن باكو ويريفان تؤكدان التزامهما بالامتثال لجميع أحكام هذه الاتفاقات.

وأكد أن روسيا ستبذل قصارى جهدها، لتعزيز تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا، ودعم مبادرات السلام التي تهدف إلى توسيع الاتصالات بين الطرفين على جميع المستويات، حول مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بضمان الاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية في جنوب القوقاز.

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Asha
وزارة الخارجية الروسية روسيا أذربيجان أرمينيا قره باغ

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