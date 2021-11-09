التحالف: مقتل 110 حوثيين في غارات حول مأرب

صنعاء- (أ ف ب):

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، الثلاثا،ء مقتل أكثر من 110 عناصر من الحوثيين في الساعات الأربع والعشرين الماضية في غارات جديدة حول مأرب، آخر معقل للحكومة في شمال البلد الذي تمزقه الحرب.

وقال التحالف في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية إنه ثام بتنفيذ "30 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا" في الأربع وعشرين ساعة الماضية. وأدت هذه الغارات إلى "تدمير 22 من الآليات العسكرية وموقع تخزين أسلحة وذخائر والقضاء على 110 عناصر إرهابية".

واستهدفت الغارات منطقة صرواح في غرب مأرب ومحافظة الجوف القريبة من مأرب في شمال اليمن.

ويعلن التحالف الذي يدعم الحكومة المعترف بها دوليا يوميا منذ نحو شهر تقريبا، عن غارات جوية لوقف تقدم الحوثيين. وأدت هذه الغارات إلى مقتل نحو 3200 مقاتل.

ويتعذر التحقق بشكل مستقل من هذه الأرقام. ونادرا ما يعلن الحوثيون عن خسائرهم.