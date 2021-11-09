Masrawy logo white

التحالف: مقتل 110 حوثيين في غارات حول مأرب

04:27 م الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
التحالف: مقتل 110 حوثيين في غارات حول مأرب

قوات أمنية تابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا

صنعاء- (أ ف ب):

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، الثلاثا،ء مقتل أكثر من 110 عناصر من الحوثيين في الساعات الأربع والعشرين الماضية في غارات جديدة حول مأرب، آخر معقل للحكومة في شمال البلد الذي تمزقه الحرب.

وقال التحالف في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية إنه ثام بتنفيذ "30 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا" في الأربع وعشرين ساعة الماضية. وأدت هذه الغارات إلى "تدمير 22 من الآليات العسكرية وموقع تخزين أسلحة وذخائر والقضاء على 110 عناصر إرهابية".

واستهدفت الغارات منطقة صرواح في غرب مأرب ومحافظة الجوف القريبة من مأرب في شمال اليمن.

ويعلن التحالف الذي يدعم الحكومة المعترف بها دوليا يوميا منذ نحو شهر تقريبا، عن غارات جوية لوقف تقدم الحوثيين. وأدت هذه الغارات إلى مقتل نحو 3200 مقاتل.

ويتعذر التحقق بشكل مستقل من هذه الأرقام. ونادرا ما يعلن الحوثيون عن خسائرهم.

هذا المحتوى من

AFP
مقتل حوثيين الحرب اليمنية الجيش اليمنية التحالف العربي السعودية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
929

إصابات اليوم

54

وفيات اليوم

522

متعافون اليوم

338414

إجمالي الإصابات

19130

إجمالي الوفيات

283747

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. تعطيل الدراسة وتعليق الفواتير.. مشروع قانون حكومي يحدد 24 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا