مدينة صينية تعرض كافأة مالية لمن يُدلي بمعلومات عن أصل تفشي كورونا

وكالات:

عرضت مدينة صينية على الحدود الروسية مبلغ 100 ألف يوان (13,500 يورو) مكافأة نظير أي معلومات حول أصل تفشي وباء كوفيد محليًا.

وتمكّنت الصين من السيطرة على تفشي وباء كورونا، بحزمة من الإجراءات القاسية المُمثلة في الفحوصات المنهجية وإغلاق الحدود والتلقيح.

لكن الوباء عاود التفشي مُجددًا في الصين منذ نهاية أكتوبر الماضي، وتحديدًا في شمال البلاد.

وتواصل السلطات الصينية التعامل بحزم في معركتها ضد كوفيد، أملًا في إنهاء تفشي الوباء قبل موعد الألعاب الأولمبية الشتوية المُزمع تنظيمها في بكين في فبراير 2022.

وفي هذا السياق، أعلنت مدينة "ريرو" حربًا شعبية على الفيروس، بعد تسجيل عشرات الإصابات بكوفيد في الأيام الأخيرة.

وتبدي السلطات المحلية قلقًا خاصًا إزاء احتمال انتقال تفشي الفيروس من روسيا، عن طريق المهرّبين والصيادين عبر الحدود، علمًا بأن مدينة "ريرو" حدودية مع روسيا ويفصل بينهما نهر آمور.

وقالت المدينة الصينية إن حربها على الوباء والوقاية منه "مُهم من أجل اكتشاف بأسرع ما يُمكن مصدر التفشي وسلسلة العدوى".

ولا تزال حصيلة الإصابات والوفيات اليومية بكورونا في الصين ضئيلة جدًا، مقارنة بالحصيلة في دول أخرى. وسجلت العاصمة بكين، الثلاثاء، 43 إصابة في الـ24 ساعة الأخيرة.

بيد أن عودة زخم تفشي الوباء تسبب في حجر ملايين الصينيين ودعوتهم إلى عدم مغادرة بكين إلا في حالة الضرورة القصوى.