وسائل إعلام سورية: وصول وزير خارجية الإمارات إلى دمشق

دمشق - (د ب أ)

أفادت وسائل إعلام سورية اليوم الثلاثاء بوصول وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد إلى دمشق.

وقالت صحيفة "الوطن" السورية، عبر حسابها على "تويتر" اليوم: "مصادر إعلامية غير رسمية تتحدث عن وصول طائرة إماراتية إلى مطار دمشق الدولي على متنها وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد في زيارة هي الأولى لمسؤول إماراتي رفيع منذ عام ٢٠١١".