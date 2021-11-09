إنفلونزا الطيور تتفشى في القارة العجوز.. ألمانيا ترصد بؤرة ثالثة

وكالات:

فيما تواصل إنفلونزا الطيور ضرب أوروبا، رصدت ألمانيا تفشيًا لفيروس (إتش5 إن1) في مزرعة أخرى بشمال شرق البلاد.

ووفق وزارة الزراعة والبيئة الألمانية، تأكد وجود المرض في مزرعة صغيرة في هوهنكيرتشن بولاية مكلنبورج فوربومرن. وتابعت أن هذه ثالث حالة تفش في الولاية.

وتنتقل إنفلونزا الطيور عادة من دولة إلى أخرى عن طريق الطيور البرية المهاجرة، وهي تنتشر بشكل سريع في أوروبا مما أثار مخاوف في قطاع الدواجن بعد تفش سابق أدى إلى إعدام عشرات الملايين من الطيور وفرض قيود على التجارة الدولية.

ورصدت ألمانيا في 27 أكتوبر المرض في مزرعة أوز بشمال البلاد. وقالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، الإثنين، إن بولندا رصدت فيروس إنفلونزا الطيور (إتش5 إن1) سريع العدوى في عدة مزارع للدواجن يصل إجمالي عدد الطيور فيها إلى نحو 650 ألفا.

ووضعت الحكومة الفرنسية، الجمعة، البلاد بالكامل في حالة تأهب قصوى لمواجهة إنفلونزا الطيور ومددت إلزاما بإبقاء جميع الدواجن داخل الحظائر.

وأعدمت فرنسا حوالي 3 ملايين طائر الشتاء الماضي في منطقة تربية البط في جنوب غرب البلاد حيث كانت تصارع انتشار الفيروس من الطيور البرية إلى أسراب الدواجن.