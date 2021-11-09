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المفوضية الأوروبية تدعو للمُضي قدمًا في إعطاء الجرعات المعززة ضد كورونا

02:09 م الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
المفوضية الأوروبية تدعو للمُضي قدمًا في إعطاء الجرعات المعززة ضد كورونا

تلقي لقاح كورونا

بروكسل - أ ش أ

حث الناطق باسم المفوضية الأوروبية ستيفان دي كيرسميكر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على المُضي قدمًا في تقديم الجرعات الثالثة المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) في نسختها العربية عن كيرسميكر قوله، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، إن وكالة الأدوية الأوروبية أشارت إلى أن التطعيم الكامل يعد أداة فعالة ومهمة في مكافحة فيروس سارس-كوف2.

وأضاف أن الجهاز التنفيذي الأوروبي يواصل مراقبة الوضع عن كثب، وذلك بعد أيام من تحذير منظمة الصحة العالمية من معاناة أوروبا مجددا من تفشي الوباء لتصبح بؤرة للفيروس مع ارتفاع الإصابات في بعض دول الاتحاد الأوروبي.

وقال دي كيرسميكر إنه بالنظر إلى أن وكالة الأدوية الأوروبية أوصت بشدة باستخدام الجرعات المعززة، فمن المهم اتباع هذا التوصية، مع مراعاة الاحتياجات والوضع الوبائي لكل دولة، مشيرًا إلى أن المفوضية ستستثمر أيضًا في إنتاج العلاجات لمساعدة المصابين بالفيروس.

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Asha
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