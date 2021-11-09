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الاستخبارات العراقية تعلن ضبط 3 أوكار لداعش في نينوى

12:59 م الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
الاستخبارات العراقية تعلن ضبط 3 أوكار لداعش في نينوى

ضبط 3 أوكار لداعش في نينوى

بغداد - أ ش أ

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الثلاثاء، العثور على ثلاثة أوكار لتنظيم داعش الإرهابي في سلسلة جبال نوكيط جنوب غرب نينوى.

وذكرت المديرية -في بيان صحفي أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- إنه "بعد متابعة المعلومات الاستخبارية عن وجود مضافة في جبل نوكيط، خرجت قوة لتفتيش الاحداثيات وتم العثور على ثلاثة (أوكار) مضافات تحتوي على عدد عبوات ناسفة وصواعق تفجير".

وأوضحت المديرية أنه " تم القضاء على أكثر من مفرزة للعدو جميعها كانت تملك معدات رؤية ليلية حرارية متطورة ".

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Asha
نينوي القوات العراقية أوكار داعش تنظيم داعش

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