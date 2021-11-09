"أرن الشتاء- 1".. تركيا تشن عملية عسكرية قرب الحدود السورية

وكالات:

أعلنت وزارة الداخلية التركية انطلاق عملية عسكرية تحت اسم "أرن الشتاء-1"، ضد تنظيم "بي كا كا" (حزب العمال الكردستاني)، في ولاية شرناق شمالي تركيا قرب الحدود السورية، بمشاركة 1551 عنصر أمني، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.

وتأتي تلك العملية بعد أسابيع على تهديدات تركية بشن عملية عسكرية ضد وحدات الشعب الكردية، (قوات سوريا الديمقراطية)، المدعومة من الولايات المتحدة في شمال سوريا، "إذا فشلت محادثات متعلقة بالأمر مع واشنطن وموسكو".

وتهدد تركيا بشن العملية في الداخل السوري بعد سلسلة هجمات دامية، خصوصاً الهجوم الصاروخي الذي أودى بحياة شرطيين تركيين، مطلع أكتوبر، وأنحت فيه أنقرة باللائمة على "قوات سوريا الديمقراطية" التي تصنفها أنقرة "جماعة إرهابية"، معتبرة أنها مرتبطة بشكل وثيق بـ"حزب العمال الكردستاني".

وشدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، غُداة الهجوم، على أن أنقرة عازمة على "القضاء على التهديدات الناشئة" من شمال سوريا، ووصف الهجوم الذي أودى بحياة الشرطيين بأنه "القشة التي قصمت ظهر البعير".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، نقلت وكالة "رويترز" عن فصائل سورية معارضة، إعلانها أنها تستعد للانضمام إلى هجوم تهدد تركيا بشنه.

وقال الناطق العسكري باسم "الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا، الرائد يوسف حمود، إن "الانتقال إلى حالة الجاهزية الكاملة لا يتطلب إلا فترة بسيطة جداً قبل الإعلان عن أي عملية عسكرية".

وشنت القوات التركية 3 عمليات توغل في الأراضي السورية في السنوات الخمس الماضية وفرضت سيطرتها على مئات الكيلومترات على طول الشريط الحدودي، وتوغلت بعمق نحو 30 كيلومتراً في شمال سوريا.

وأدى التهديد التركي بشن هجوم على "قوات سوريا الديمقراطية" إلى زيادة التوتر مع الولايات المتحدة، التي تعتبر قوات "قسد" حليفاً رئيسياً في القتال ضد تنظيم "داعش" في شمال شرق سوريا.