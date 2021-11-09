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مقتل انتحاري يرتدي حزامًا ناسفًا في بغداد

11:34 ص الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
مقتل انتحاري يرتدي حزامًا ناسفًا في بغداد

أرشيفية

وكالات:

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، عن مقتل إرهابي يرتدي حزاما ناسفا في منطقة الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان أوردته وسائل إعلام محلية أن "قوة مشتركة من استخبارات لواء (59) فرقة المشاة السادسة ومفرزة من الأمن الوطني (مكتب شمالي بغداد) وفوج الحشد الشعبي (الطارمية) بإمرة العقيد الركن آمر اللواء، تمكنت من قتل إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً، في منطقة الطارمية (بستان العكيلي) شمالي بغداد".

وأضافت أن "العملية تمت بتنسيق استخباري عال المستوى مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد وجهاز الأمن الوطني، وبعد متابعة دقيقة للإرهابي ورصد تحركاته".

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