وزير الخارجية الروسي: تدريبات الناتو في البحر الأسود تهدف إلى احتواء موسكو

موسكو-(أ ش أ):

أعرب وزير الخارجية الروسى " سيرجى لافروف " عن اعتقاده أن تدريبات حلف شمال الأطلنطي الناتو في البحر الأسود تتعلق بهدف واشنطن الرامي إلى احتواء موسكو.

وقال وزير الخارجية الروسي في معرض تصريحات صحفية نشرت اليوم " إنني أعتقد أن تدريبات الناتو ترتبط برغبة الولايات المتحدة وحلفائها في انتهاج سياسة احتواء روسيا ، ولكن روسيا مستعدة لمواجهة أي تطورات ".

وأكد وزير الخارجية الروسي قائلا " لقد اعتادنا الاستعداد لأي استفزازات في علاقاتنا مع حلف الأطلنطي منذ سنوات كثيرة، وهذا الاستعداد مسألة مؤكدة ".

وتجدر الإشارة إلى أن الأسطول السادس الأمريكي كان قد أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي عن توجه سفينة القيادة " ماونت ويتنى " إلى البحر الأسود لأجراء عمليات مع حلفاء وشركاء بحلف الأطلنطي، وأفادت تقارير إخبارية بأن السفينة " ماونت ويتنى " والمدمرة الأمريكية " بورتر " دخلتا بالفعل إلى ميناء باتومي الجورجي.​