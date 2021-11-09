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كوريا الجنوبية تسجل 1715 إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة

06:59 ص الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
كوريا الجنوبية تسجل 1715 إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة

كوريا الجنوبية

سول-(د ب أ):

أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء تسجيل 1715 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد إلى 383 ألفا و 407 حالات.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 18 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2998 .

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في فبراير الماضي بإعطاء الجرعة الأولى إلى نحو 63ر41 مليون شخص وهو ما يمثل 1ر81 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة.

وحصل حوالي 49ر39 مليون شخص، أو حوالي 9ر67 % من السكان، على تطعيم كامل، من جرعتين، وفقا لمركز مكافحة الأمراض.

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