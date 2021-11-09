حالات كورونا تتجاوز 250 مليونًا في جميع أنحاء العالم

عواصم عالمية - (أ ش أ):

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم تجاوز 250 مليونا.

وبحسب بيانات الجامعة التي تلخص بيانات السلطات الفدرالية والمحلية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام وغيرها من مصادر علنية أخرى، فإن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم، بلغ 250 مليونا و 5 آلاف و427 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 5 ملايين و51 ألفا و 993 حالة.

ففي أوروبا، وبالمملكة المتحدة، سجلت وزارة الصحة 57 حالة وفاة، و32 ألفا و 322 حالة إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في المملكة المتحدة أكثر من 9 ملايين و333 ألف حالة والوفيات 164 ألفا و491 حالة وفاة .

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و38 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 4 ملايين 812 ألفا و 594 إصابة والوفيات إلى 132 ألفًا و423 حالة وفاة.. بحسب ما أوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.

كما أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية تسجيل 10 حالات وفاة و7 آلاف و230 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة في فرنسا إلى 5 ملايين و5 آلاف حالة، وإجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و300 آلاف إصابة.

وذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم /الإثنين/ أن 20 شخصا تم نقلهم إلى العناية المركزة خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء إصابتهم بفيروس كورونا.. موضحة أن 51 مليونا و380 ألفا و109 مواطنين في فرنسا على الأقل تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19 أي بنسبة 2ر76% من سكان فرنسا.

وفي مالطا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 37 ألفا و931 وتستقر الوفيات عند 462 .

وفي كرواتيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1424 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و46 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 502 ألف و569 والوفيات إلى 9546 .

وفي البرتغال، سجلت وزارة الصحة 568 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى مليون و 98 ألفا و 125 إصابة، كما سجلت 6 وفيات خلال الـ24 ساعة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 18 ألفا و 209 حالات وفاة، وفقا لصحيفة بورتوجال نيوز.

وفي اليونان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 7335 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 792 ألفًا و 239 إصابة.

وأفادت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، في نسختها باللغة الإنجليزية، نقلًا عن المنظمة الوطنية للصحة العامة، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 16 ألفًا و361 حالة عقب تسجيل 65 وفاة جديدة على مدار أمس.

وفي جارتها قبرص، سجّلت السلطات الصحية 133 إصابة خلال اليوم الأخير، دون تسجيل وفيات مرتبطة بـ"كوفيد-19"، ليقف إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس عند 575 حالة، فيما ارتفع وصل العدد التراكمي للإصابات إلى 125 ألفا و546 إصابة.

وفي اسكتلندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2012 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 664 ألفا و656 واستقرت الوفيات عند 9293.

وفي النمسا، سجلت وزارة الصحة 8178 إصابة جديدة و13 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 892 ألفا و65 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 11 ألفا و515 حالة وفاة.

وفي الدنمارك، سجلت السلطات الصحية 2294 إصابة جديدة وحالتين وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 404 ألفا و855 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 2740 حالة وفاة.

وفي هولندا، سجلت وزارة الصحة 11 ألفا و804 إصابات جديدة و22 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليونين و212 ألفا و814 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 18 ألفا و583 حالة وفاة.

وفي فنلندا، سجلت السلطات الصحية 2016 إصابة جديدة و16 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 164 ألفا و492 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 1200 حالة وفاة.

وفي الجبل الأسود،أعلنت وزارة الصحة تسجيل 418 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 15 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 148 ألفا و 997 إصابة والوفيات إلى 2163.

وفي سلوفينيا، سجلت وزارة الصحة 1282 إصابة جديدة بجانب تسجيل 12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 257 ألفا و262 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 4842 حالة وفاة.

وفي لوكسمبورج، سجلت وزارة الصحة 452 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 83 ألفًا و 294 مُصابًا على مستوى البلاد.

وأشارت الوزارة- في بيانها إلى ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 851 بعد تسجيل حالتي وفاة اضافيتين.

كما أعلنت السلطات الصحية في جمهورية أيرلندا تسجيل 3161 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 472 ألفًا و 547 إصابة على مستوى البلاد.

وأفادت صحيفة "ذا جورنال" الأيرلندية عبر موقعها الإلكتروني نقلًا عن هيئة خدمات الصحة الأيرلندية بأن حصيلة الوفيات ما زالت ثابتة عند 5492 حالة وفاة.

وفي البوسنة والهرسك ،أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 367 إصابة جديدة، و51 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 259 ألفا و 913 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 11 ألفا و 840 حالة حتى الآن.

وفي سلوفاكيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3015 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 20 وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 521 ألفا و650 شخصا، فيما بلغت حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة 13 ألفا و 269 حالة وفاة.

وفي إيرلندا الشمالية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1028 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 284 ألفا و231 والوفيات إلى 2762.

وفي رومانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 4255 إصابة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و711 ألفًا و137 مُصابًا. كما بلغت حصيلة الوفيات 50 ألفًا 996 حالة عقب تسجيل 241 حالة وفاة جديدة على مستوى البلاد، حسب ما أوردته صحيفة "رومانيا جورنال".

آسيويا، في إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8341 إصابة جديدة بفيروس كورونا و140 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 5 ملايين و 996 ألفا و100 واستقرت الوفيات عند 127 ألفا و439.

وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 371 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وخمس وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 814 ألفا و929 والوفيات إلى 11 ألفا و453 .

وفي بنجلاديش، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و571 ألفا و228 والوفيات إلى 27 ألفا و901 .

وفي روسيا، أظهرت بيانات مركز مكافحة أزمة فيروس كورونا إصابة 39 ألفا و 400 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الاصابات في روسيا إلى 8 ملايين و 834 ألفا و495 شخصا.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المركز قوله إنه تم تسجيل 1190 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 248 ألفا و 4 حالات.

وفي تايلاند، سجلت السلطات الصحية 7592 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى مليون و 975 ألفًا و591 إصابة.

كما ذكرت وزارة الصحة في بيان لها عبر موقعها الرسمي أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 19 ألفًا و703 حالات وفاة عقب تسجيل 39 وفاة جديدة على مدار أمس.

وفي أذربيجان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1310 إصابات جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 548 ألفًا و 591 مصابا على مستوى البلاد. وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذربيجانية ، نقلًا عن مجلس الوزراء، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 7 آلاف و 293 حالة وفاة عقب تسجيل 24 وفاة جديدة على مدار أمس.

أما في صربيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4378 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 67 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 187 ألفًا و 377 إصابة والوفيات إلى 10 آلاف و 472 حالة وفاة، بحسب بيانات وزارة الصحة.

وأفادت وزارة الصحة السنغافورية بتسجيل ألفيّ و470 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و14 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس.

وذكرت الوزارة أنه بذلك يكون إجمالي عدد المصابين بالفيروس التاجي منذ بدء الجائحة قد ارتفع إلى 220 ألفا و803 إصابات، في حين وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 511 وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أنه من بين حالات الإصابة الجديدة هناك 2463 حالة عدوى محلية و7 حالات إصابة وافدة من الخارج.

وفي إندونيسيا، سجل مركز إدارة أزمة جائحة كورونا 244 إصابة جديدة و12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و248 ألفا و409 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 143 ألفا و557 حالة وفاة.

وفي بيلاروسيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1887 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 13 حالة وفاة، ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 615 ألفا و 814 حالة إصابة إما إجمالي الوفيات فقد بلغ 4758 حالة وفاة.

وفي لاوس، سجلت السلطات الصحية 786 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة ، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 47 ألفا و 842 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 86 حالة وفاة حتى الآن،وفقا لصحيفة لاوشن تايمز.

وفي سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 512 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 545 ألفا و 768 إصابة، فيما لم تسجل البلاد أي حالات وفاة جديدة ليستقر إجمالي الوفيات عند 13 ألفا و 856 حالات وفاة حتى الآن.

وفي أمريكا الشمالية، سجلت وزارة الصحة الأمريكية 72 ألفا و436 حالة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 46 مليونا و449 ألفا و331 حالة، كما تم تسجيل 1217 وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 754 ألفا و51 حالة.

وفي كندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2148 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و738 ألفا و543 حالة، كما سجلت 26 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29 ألفا و203 حالات.

وفي تشيلي، سجلت السلطات الصحية 2253 إصابة جديدة و17 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و711 ألفا و442 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 37 ألفا و879 حالة وفاة.

أما قارة أفريقيا، ففي جنوب إفريقيا، سجلت السلطات الصحية 205 حالات إصابة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 88 ألفا و 332 حالة، بينما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليونين و 923 ألفًا و 956 إصابة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الصحة.

كما أعلنت وزارة الصحة الكينية تسجيل 20 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ الحصيلة التراكمية الإصابات المسجلة في كينيا منذ بداية الجائحة 253 ألفا و 853 إصابة، فيما توقفت حصيلة الوفيات عند 5 آلاف و 312 حالة.. بحسب بيانات وزارة الصحة.