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الكويت تدين استمرار محاولات الحوثي استهداف أمن السعودية وتهديد الملاحة البحرية

12:44 ص الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
الكويت تدين استمرار محاولات الحوثي استهداف أمن السعودية وتهديد الملاحة البحرية

وزارة الخارجية الكويتية

الكويت - (د ب أ)

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن "إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة ‏العربية السعودية عبر استهداف مدينة خميس مشيط بطائرة مسيرة وتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر بزورق مفخخ".

‏وأوضحت الوزارة في بيان لها مساء الاثنين، أن "استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة وتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية يشكل ‏انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها".

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على "وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها".

وزارة الخارجية الكويتية الملاحة البحرية السعودية مدينة خميس مشيط ميليشيا الحوثي

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