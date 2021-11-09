مسربة أسرار فيسبوك: قانون الاتحاد الأوروبي للخدمات الرقمية يمثل "معيارًا ذهبيًا"

بروكسل - (د ب أ)

قالت فرانسيس هوجن، الموظفة السابقة في شركة فيسبوك، إن القانون الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي إقراره لضبط محتوى مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن أن يمثل "معيارا ذهبيا عالميا" ويلهم البلدان الأخرى لمعالجة المواد الخطرة على الإنترنت التي تهدد الديمقراطية.

وأضافت هوجن في جلسة استماع أمام أعضاء البرلمان الأوروبي الاثنين أن قانون الخدمات الرقمية الجديد يمثل "فرصة لا تتاح إلا مرة في كل جيل لمواءمة مستقبل التكنولوجيا والديمقراطية"، لكنها حذرت من أنه يجب تطبيقه بحزم.

وقد حضرت مديرة الإنتاج السابقة في فيسبوك جلسات استماع أمام المشرعين في بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة بعد أن كشفت عن وثائق داخلية يُزعم أنها تُظهر كيف أعطى عملاق التواصل الاجتماعي الأولوية للأرباح على السلامة العامة.

وكشفت المفوضية الأوروبية النقاب عن مشروع قانون الخدمات الرقمية العام الماضي، والذي يخضع حاليا للتدقيق والمراجعة في البرلمان الأوروبي قبل التوقيع عليه من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ويتمثل أحد أهداف هذا القانون الجديد في إجبار منصات التواصل الاجتماعي على اتخاذ المزيد من الإجراءات بشأن المحتوى الضار وغير القانوني، ومن بينها نشر المعلومات المضللة.