روسيا تنتج أكثر من 1100 مروحية خلال الفترة من 2021 إلى 2025

موسكو - (أ ش أ):

قال أندريه بوجينسكي رئيس شركة المروحيات الروسية إن الشركة المملوكة للدولة ستنتج أكثر من 1100 مروحية خلال الفترة من 2021 إلى 2025.

وأضاف بوجينسكي - نقلا عن وكالة إنترفاكس الروسية اليوم الاثنين - "نخطط لتوسيع مؤشراتنا الرئيسية في غضون السنوات الخمس المقبلة ،ونهدف إلى تصنيع أكثر من 1100 مروحية وبيعها في الأسواق المحلية والأجنبية في 2021-2025 ، وستتجاوز حصة المنتجات المدنية 50٪ بحلول عام 2023".

وأشار إلى أنه على مدى السنوات الخمس الماضية أنتجت الشركة القابضة 865 طائرة هليكوبتر بمحركات توربينية غازية وباعتها في الأسواق المحلية والأجنبية .

وأوضح "في رأيي ، نحن نحتل حاليًا المرتبة الثانية في العالم من حيث إنتاج وبيع المروحيات ،وأن الشركة القابضة قادرة على تصنيع حوالي 360 مروحية سنويا.