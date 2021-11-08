Masrawy logo white

مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا في انهيار منجم في النيجر

10:43 م الإثنين 08 نوفمبر 2021
مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا في انهيار منجم في النيجر

انهيار منجم في النيجر

نيامي - (د ب أ)

أكدت السلطات المحلية في النيجر اليوم الاثنين، مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا عندما انهار منجم للذهب في جنوب البلاد.

ويعد الانهيار الذى وقع أمس الأحد، الثاني خلال الشهور الثلاثة الماضية منذ اكتشاف الذهب بالقرب من قرية "كونداجو" في منطقة مارادي.

وقد لقي ثمانية أشخاص حتفهم في الانهيار الأرضي الأول.

وذكرت السلطات أنه حتى صباح اليوم تم انتشال 20 جثة وأن جهود الإنقاذ مستمرة. ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى.

وذكر المسؤولون أن منطقة كبيرة من الأرض انهارت فجأة مما أدى إلى دفن عمال المناجم الحرفيين . ولم يعرف بعد سبب الانهيار.

وخلص تقرير صدر مؤخرا عن المنظمة الدولية للهجرة إلى أن مئات الأشخاص من بلدان مختلفة – من بينها مالي ونيجيريا والجزائر - انجذبوا إلى منطقة مارادي على أمل أن يتمكنوا من كسب المال من الذهب.

انهيار منجم النيجر نيامي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
881

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

649

متعافون اليوم

323733

إجمالي الإصابات

18242

إجمالي الوفيات

273154

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا