مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا في انهيار منجم في النيجر

نيامي - (د ب أ)

أكدت السلطات المحلية في النيجر اليوم الاثنين، مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا عندما انهار منجم للذهب في جنوب البلاد.

ويعد الانهيار الذى وقع أمس الأحد، الثاني خلال الشهور الثلاثة الماضية منذ اكتشاف الذهب بالقرب من قرية "كونداجو" في منطقة مارادي.

وقد لقي ثمانية أشخاص حتفهم في الانهيار الأرضي الأول.

وذكرت السلطات أنه حتى صباح اليوم تم انتشال 20 جثة وأن جهود الإنقاذ مستمرة. ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى.

وذكر المسؤولون أن منطقة كبيرة من الأرض انهارت فجأة مما أدى إلى دفن عمال المناجم الحرفيين . ولم يعرف بعد سبب الانهيار.

وخلص تقرير صدر مؤخرا عن المنظمة الدولية للهجرة إلى أن مئات الأشخاص من بلدان مختلفة – من بينها مالي ونيجيريا والجزائر - انجذبوا إلى منطقة مارادي على أمل أن يتمكنوا من كسب المال من الذهب.