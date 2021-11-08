خططوا عبر "فيسبوك".. الشرطة تحقق في هروب مهاجرين من طائرة في إسبانيا

مدريد - (د ب أ)

قالت الشرطة الإسبانية اليوم الاثنين، إنها تحقق فيما إذا كانت هناك خطة تم الإعداد لها مسبقا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لنزول 24 راكبًا على مدرج المطار للهروب أثناء توقف طائرة الخطوط الجوية العربية المغربية في مايوركا.

ويتعلق التحقيق برسالة في مجموعة مغربية على "فيسبوك" زعمت أن الأحداث التي وقعت يوم الجمعة الماضي تم وصفها سابقًا.

وأعلنت الشرطة اليوم الاثنين، أن التحقيق لازال مفتوحا عما إذا كانت هذه الرسالة لها علاقة بالهبوط الاضطراري للطائرة.

وكانت طائرة الخطوط الجوية العربية المغربية قد توقفت في مايوركا في طريقها من الدار البيضاء إلى اسطنبول يوم الجمعة الماضي، بسبب حالة طبية طارئة مزعومة على متنها.

بيد أنه تبين أن الراكب، الذي قيل إنه يعاني من صدمة سكري، فى صحة ممتازة في المستشفى.

وخلال الانتظار في المطار نزل الركاب من الطائرة، وركضوا عبر ساحة انتظار الطائرات إلى السور المحيط بالمطار واختفوا تحت جنح الظلام.

ولذلك افترضت السلطات أن ذلك كان عملاً مخططًا له من جانب مجموعة من الركاب الذين تعمدوا إحداث الهبوط الاضطراري من أجل دخول إسبانيا بصورة غير قانونية.

ووفقًا لترجمة من قبل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) فإن المنشور على "فيسبوك"، الذي كتب باللغة العربية، قال، من بين أمور أخرى: "عليك حجز تذاكر من الدار البيضاء إلى اسطنبول عبر إسبانيا. بمجرد أن تطير عبر إسبانيا، يتظاهر أحدكم بأنه مريض ويبدأ في الصراخ، في حين يتعين على الآخرين أن يحدثوا فوضى من خلال طلب النجدة بسرعة قبل وفاة الراكب.

وأضاف نص المنشور: "هذه الخدعة ستجبر قائد الطائرة على الهبوط الاضطراري" ثم يجب عندها تنفيذ محاولة الهروب.

وواصلت الشرطة البحث عن 12 راكبًا اليوم الاثنين بينما مثل 12 آخرين تم احتجازهم أمام القاضي، حيث سيواجهون إجراءات جنائية.