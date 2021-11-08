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روسيا تنقل مزيدا من الدبابات قرب أوكرانيا وسط توترات متصاعدة

09:50 م الإثنين 08 نوفمبر 2021
روسيا تنقل مزيدا من الدبابات قرب أوكرانيا وسط توترات متصاعدة

الدبابات الروسية

موسكو - (د ب أ)

قالت شركة الاستخبارات الدفاعية "جينس" إن روسيا تنقل المزيد من الدبابات قرب الحدود مع أوكرانيا، مما يعزز المخاوف بشأن تقارير عن حشود عسكرية روسية قرب جارتها.

وقد تم نشر كتيبة على الأقل من الدبابات من طراز "تي-80 يو" إلى محطة سكك حديدية في منطقة فورونيزه، وفقا لمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأحد، وحسبما قالت شركة "جينس" ومقرها لندن في تحليل تم تقديمه إلى وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضحت الشركة أنه يبدو أن الدبابات متجهة إلى منطقة تدريب "بوجونوفو"، وهي نفس المنطقة التي أثار حشد عسكري روسي فيها خلال فصل الربيع مطالب غربية بسحب القوات.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جون كيربي يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تراقب "عن كثب" نشاط الحشد العسكري الروسي غير المعتاد بالقرب من أوكرانيا.

وأضاف أن "أي أعمال تصعيدية أو عدوانية من جانب روسيا ستكون مصدر قلق كبير للولايات المتحدة".

الدبابات الروسية أوكرانيا روسيا شركة الاستخبارات الدفاعية

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