الحكومة اليمنية: يجب فرض عقوبات لوقف هجمات الحوثيين على مأرب والمدن السعودية

صنعاء - (د ب أ)

أكد معين عبدالملك، رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الإثنين، على ضرورة وجود عقوبات لردع السلوك الحوثي وداعميه في طهران، ووقف فوري للهجمات الحوثية على محافظة مأرب (شرقاً)، واستهداف الأعيان المدنية في السعودية.

وشدد عبدالملك، خلال لقاء جمعه بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينج، ومعه القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى اليمن كاثي ويستلي، في مدينة عدن، جنوبي البلاد، "على أهمية الانتقال إلى آليات ضغط دولية أكثر فاعلية، بما في ذلك مواجهة التدخل الإيراني في اليمن ومشروعها المهدد لأمن واستقرار المنطقة والملاحة الدولية".

وتطرق رئيس الوزراء اليمني إلى الأوضاع الإنسانية في مأرب، مع استمرار التصعيد الحوثي، قائلا: "هذا الهجوم والتصعيد المتواصل يعكس حجم الدعم الإيراني الكبير لميليشيا الحوثي في خرق وتحدي فاضح للقرارات الدولية والأممية".

وأكد عبدالملك، أن ميليشيا الحوثي ومن ورائها إيران تمضي في تعنتها ورفضها لكل النداءات الدولية والأممية لوقف الهجمات على المدنيين والنازحين في مأرب، ما يهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم، مشيرا إلى أن السبيل إلى السلام لن يأتي دون أن تتغير معادلات القوة وطريقة تعاطي القوى الدولية والإقليمية مع هذا التعنت.

من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي، رفض الولايات المتحدة لاستمرار التصعيد الحوثي في مأرب، والهجمات على المدنيين والنازحين، وأهمية انصياعها للمطالبات الدولية بالوقف الفوري لهذا الهجوم.

وهذه هي أول زيارة للمبعوث الأمريكي، إلى البلاد منذ تعيينه مبعوثاً لبلاده في اليمن في فبراير الماضي.

ومنذ نحو سبع سنوات، تشهد البلاد، صراعاً مسلحا بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة ثانية، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفقا لتقارير أممية.