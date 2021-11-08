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مقتل عشرات الأطفال إثر اندلاع حريق في مدرسة بالنيجر

07:54 م الإثنين 08 نوفمبر 2021
مقتل عشرات الأطفال إثر اندلاع حريق في مدرسة بالنيجر

اندلاع حريق - ارشيفية

نيامي - (د ب أ)

لقي 24 طفلا على الأقل حتفهم إثر اندلاع حريق في مدرسة في النيجر.

واندلع حريق في ثلاثة فصول بمدرسة مبنية بالخشب والقش في مدينة مارادي جنوب النيجر عصر اليوم الاثنين، حسبما قال حاكم المدينة تشيبو أبو بكار لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأضاف أبو بكار أن نحو 80 من الفتية والفتيات أصيبوا بحروق خطيرة. ولم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن النيجر، التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، واحدة من أفقر دول العالم ولديها أحد أعلى معدلات الأمية في أفريقيا.

ونتيجة لانخفاض ميزانية التعليم، لا توجد مدارس كافية في البلاد، والعديد من المدارس عبارة عن مباني مؤقتة مصنوع من الخشب والقش أو الحديد المموج.

وفي بعض المناطق الريفية، تعقد الدروس تحت ظلال الأشجار.

اندلاع حريق نيامي النيجر قوات الحماية المدنية

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