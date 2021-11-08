رئيس الوزراء اليوناني يزور موسكو في 8 ديسمبر المقبل

أثينا - (أ ش أ):

ناقش وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، ونظيره الروسي، سيرجي لافروف - خلال اتصال هاتفي - العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات في منطقة المتوسط، والزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء كيراكوس ميتسوتاكيس، إلى موسكو في 8 ديسمبر المقبل.

وقال وزير الخارجية اليوناني - في تغريدة على موقع التواصل الجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين - "أجريت محادثة هاتفية مكثفة مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، ركزت على العلاقات الثنائية قبل زيارة رئيس الوزراء ميتسوتاكيس إلى موسكو في 8 ديسمبر، وكذلك على التطورات في منطقة البحر الأبيض المتوسط".

وكانت آخر زيارة لوزير الخارجية اليوناني في مايو الماضي، التقى خلالها نظيره الروسي سيرجي لافروف في مدينة سوتشي، وبحثا خلالها العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية.

وكان وزير الخارجية اليوناني قد أجرى أول زيارة إلى روسيا في 2019، وصرح حينها بأنها إيذان بفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.

كما تم التوقيع في تلك الفترة على برنامج التشاور للفترة 2020-2022، الذي وقعه الوزيران، وينص على عدد من الاتصالات، ويعتبر قناة اتصال رسمية دائمة بين أثينا وموسكو.