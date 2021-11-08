شكري وبلينكن يفتتحان الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة بواشنطن

القاهرة - (أ ش أ):

افتتح وزير الخارجية سامح شكري ونظيرة الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الإثنين، بواشنطن الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية- في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر "- "بحضور وفدي البلدين وزير الخارجية ‫سامح‬⁩ شكري ونظيره الأمريكي يفتتحان فعاليات الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة ".

وكان الوزيران قد عقدا في وقت سابق مباحثات تناولا خلالها علاقات التعاون بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.