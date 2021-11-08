Masrawy logo white

وزير الخارجية الأمريكي: نرحب بإطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

06:02 م الإثنين 08 نوفمبر 2021
وزير الخارجية الأمريكي: نرحب بإطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

انتوني بلينكن

وكالات:

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ترحب بإطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح بلينكن، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين أن "العلاقات مع مصر في أعلى مستوياتها".

وقال إن "غياب الاستقرار في السودان أثر على منطقة القرن الأفريقي".

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي حقوق الإنسان الولايات المتحدة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
881

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

649

متعافون اليوم

323733

إجمالي الإصابات

18242

إجمالي الوفيات

273154

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • تقرير.. "هيهي" كذبة.. كيف انطلقت شائعة ظهور أخطر تحور لكورونا بالصين؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا