وزير الخارجية الأمريكي: نرحب بإطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وكالات:

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ترحب بإطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح بلينكن، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين أن "العلاقات مع مصر في أعلى مستوياتها".

وقال إن "غياب الاستقرار في السودان أثر على منطقة القرن الأفريقي".