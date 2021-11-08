البرهان: لن أنضم إلى حكومة السودان المستقبلية

(بي بي سي):

قال قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان لقناة الجزيرة الفضائية إنه لن يكون جزءا من أي حكومة بعد الفترة الانتقالية.

كما نفى قيام الجيش بقتل مواطنين احتجوا على انقلاب الشهر الماضي.

وقال "نحن ملتزمون بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية ذات كفاءة وطنية بدون عراقيل".

وقالت لجنة من الأطباء السودانيين إن 14 متظاهرا قتلوا على الأقل وأصيب نحو 300 آخرين في مظاهرات رافضة للانقلاب منذ 25 أكتوبر.

لكن البرهان قال "الجيش السوداني لا يقتل مواطنين وهناك لجان تحقيق لكشف ما حدث".

وقال زعيم الانقلاب إنه يأمل أن تتوصل الفصائل السياسية السودانية إلى اتفاق لتقاسم السلطة بشأن حكومة انتقالية "في غضون 24 ساعة على الرغم من عدة عقبات" ، بحسب نفس المصدر.

وزار وفد من جامعة الدول العربية الخرطوم، لإيجاد مخرج للأزمة السياسية.