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طالبان تمنع حملة التطعيم المنزلية ضد شلل الأطفال في 19 إقليما

01:34 م الإثنين 08 نوفمبر 2021
طالبان تمنع حملة التطعيم المنزلية ضد شلل الأطفال في 19 إقليما

حركة طالبان

إسلام أباد - (د ب أ):

انطلقت حملة تطعيم قومية ضد مرض شلل الأطفال في 15 من أصل 35 إقليما في أفغانستان اليوم الإثنين بعدما كان من المقرر أن تنطلق في مختلف أنحاء البلاد.

وقالت الحكومة التي ترأسها طالبان إن الـ19 إقليما المتبقية غير آمنة لأفراد حملة التطعيم للذهاب إلى المنازل مثلما هو مخطط.

وقال منسق شؤون شلل الأطفال بوزارة الصحة، نايك والي شاه مؤمن، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن التطعيم سوف يبدأ في تلك الأقاليم الـ19 في المساجد بدلا من المنازل، اعتبارا من الإثنين المقبل.

وقال مسؤول آخر بوزارة الصحة طلب عدم الكشف عن هويته إن طالبان لديها مخاوف أمنية في تلك الأقاليم خصوصا في الشرق بسبب الهجمات المميتة التي شهدتها على أفراد حملات التطعيم في الماضي.

ولكن حملة التطعيم بقيادة منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تمكنت من البدء في المنازل مثلما هو مخطط في 15 إقليما.

وقالت المنظمتان الشهر الماضي إنهما حصلتا على الموافقة من طالبان لاستئناف حملة التطعيم المنزلية ضد شلل الأطفال في مختلف أنحاء البلاد في تشرين ثان/نوفمبر، بعد توقف استمر ثلاث سنوات.

يشار إلى أن أفغانستان وباكستان بين الدول القليلة في العالم التي لايزال شلل الأطفال مرض متوطن بها.

حركة طالبان حملة التطعيم المنزلية شلل الأطفال أفغانستان

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