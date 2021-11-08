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كورونا.. أول تعليق من "الصحة العالمية" على ظهور تحور "هيهي" بالصين

12:04 م الإثنين 08 نوفمبر 2021
كورونا.. أول تعليق من "الصحة العالمية" على ظهور تحور "هيهي" بالصين

منظمة الصحة العالمية

كتب - أحمد جمعة:

علقت منظمة الصحة العالمية، على الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية، عن ظهور تحور جديد من فيروس كورونا المستجد بالصين تحت اسم "هيهي".

وقال الدكتور عبد الناصر أبو بكر، رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى، بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إننا "لا نعرف بأي تحور جديد لكورونا، ولم نسمع عن تسلسل جديدة بالصين وهي أنباء سارية على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "لا توجد بيانات عن هذا تحور هيهي، ونواصل العمل مع الدول في هذا الشأن".

وشدد أبو بكر على أن منظمة الصحة العالمية هيّ من تحدد اسم التحورات الجديدة، وحتى يتسنى ذلك يجب معرفة التحور أولا.

وتداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في الصين أُطلقت عليها اسم "هيهي".

منظمة الصحة العالمية تحور هيهي الصين فيروس كورونا

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