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فتاة أمريكية تهرب من سيارة خاطفها بفضل إيماءة "تيك توك"

12:01 م الإثنين 08 نوفمبر 2021
فتاة أمريكية تهرب من سيارة خاطفها بفضل إيماءة "تيك توك"

تيك توك

(وكالات):

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مراهقة من ولاية كارولينا الشمالية نجت من خاطفها بطلب المساعدة بإشارة من "تيك توك"، أومت بها لسائق سيارة مرّت بجانب السيارة التي كانت فيها مع خاطفها.

وذكرت قناة "فوكس تي في"، أن "المراهقة عمرها 16 عاما واختفت في الـ2 من نوفمبر الجاري، وأن مختطفها كان جيمس هربرت بريك وعمره 61 عاما".

وتابعت: "عندما تابعت القاصر الجاني في منطقة كنتاكي، حاولت جذب انتباه سائقي السيارات القريبة بإيماءة ترمز إلى العنف المنزلي على الشبكة الاجتماعية، ولذلك، وضعت راحة يدها للأمام، ثم ثنت إبهامها، وكورت أصابعها مشكلة قبضة".

وأوضحت القناة، أن "أحد السائقين تعرف على الإشارة وقام بالاتصال بالشرطة وأبلغهم عن الاتجاه الذي كانت تسير فيه السيارة المشبوهة".

وأوقف رجال الشرطة السيارة، وتعرفوا على القاصر التي اختفت في وقت سابق واعتقلوا خاطفها.

تيك توك ولاية كارولينا الشمالية خطف فتاة الولايات المتحدة

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