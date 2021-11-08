Masrawy logo white

الجيش العراقي يكشف تفاصيل جديدة بشأن محاولة اغتيال الكاظمي

11:17 ص الإثنين 08 نوفمبر 2021
الجيش العراقي يكشف تفاصيل جديدة بشأن محاولة اغتيال الكاظمي

اللواء يحيى رسول

(بي بي سي):

كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، عن انطلاق الطائرتين المسيرتين اللتين نفذتا الهجوم على منزل رئيس الوزراء من منطقة تبعد نحو 12 كم شمال شرقي بغداد.

وقال رسول في حديث لقناة العراقية الرسمية يوم الأحد، إن "محاولة الاغتيال تضمنت تفجيرا ثانيا عبر طائرة مسيرة". وأضاف رسول أن "الطائرتين حلقتا بارتفاع منخفض يمنع كشفهما عبر الرادارات".

وكان مجلس الوزراء العراقي قد عقد جلسة استثنائية مساء الاحد برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ركزت على محاولة الاغتيال الفاشلة فجر الأحد. وقال الكاظمي بهذا الشأن: سيلاحق المهاجمون وهم معروفون وسيتم كشفهم وتحقيق العدالة.

وبخصوص الانتخابات الأخيرة قال "إن نتائج الانتخابات والشكاوى والطعون ليست من اختصاص الحكومة وإن عمل الحكومة انصب على توفير الأمور المالية والأمنية لإجراء الانتخابات".

اللواء يحيى رسول الجيش العراقي محاولة اغتيال الكاظمي طائرة مسيرة مصطفى الكاظمي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
881

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

649

متعافون اليوم

323733

إجمالي الإصابات

18242

إجمالي الوفيات

273154

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • |شبورة كثيفة على هذه الطرق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال 6 أيام

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا