إيطاليا تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

(وكالات):

أدانت إيطاليا بشدة محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، مشددة على دعمها لاستقرار العراق وذلك كشرط لتنفيذ الإصلاحات.

كانت خلية الإعلام الأمني برئاسة الوزراء العراقية قد أعلنت أن محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها الكاظمي بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد، غير أنه لم يصب بأي أذى.

ووصف رئيس الحكومة العراقية استهداف منزله بالمنطقة الخضراء بطائرات مسيرة بأنه عمل جبان لا يليق بالشجعان ولا يعبر عن إرادة العراقيين.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان: “إنه عمل إجرامي ومحاولة لضرب المؤسسات الديمقراطية العراقية بعد أيام قليلة من الانتخابات السياسية التي اعتبر المراقبون الدوليون إجراؤها إيجابياً".

وأعربت إيطاليا عن تضامنها مع رئيس الوزراء والحكومة والشعب العراقي معبرة عن الأمل في أن يتم توضيح الهجوم فوراً والتوصيل إلى المسؤولين، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.

كما أكدت إيطاليا دعمها لاستقرار العراق كشرط أساسي للنهوض الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات اللازمة من أجل ضمان مستقبل من السلام والازدهار للبلاد.