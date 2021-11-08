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هجوم مسلح في فرنسا.. والشرطة تعلن تحييد المهاجم

10:51 ص الإثنين 08 نوفمبر 2021
هجوم مسلح في فرنسا.. والشرطة تعلن تحييد المهاجم

الشرطة الفرنسية

(وكالات):

أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الاثنين، إصابة شرطي في هجوم مسلح بمدينة كان.

وقال دارمانان على "تويتر"، إن شرطيا أصيب بعد أن تعرض لهجوم بالسلاح في كان جنوب فرنسا.

وأوضح المسؤول الفرنسي أنه "تم (تحييد) المهاجم، حسبما نقلت "رويترز".

وبيّن الوزير أنه سيذهب إلى موقع الهجوم في وقت لاحق اليوم، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ونقل تلفزيون "بي.إف.إم" نقلا عن مصدر للشرطة، بأن المهاجم فتح باب سيارة شرطة متوقفة أمام مركز للشرطة، وطعن شرطيا بسكين.

وأضاف أنه حاول بعد ذلك مهاجمة شرطي ثان، لكن شرطيا ثالثا كان في السيارة أيضا، أطلق النار عليه فأصابه بجروح خطيرة.

الشرطة الفرنسية هجوم مسلح وزير الداخلية الفرنسي فرنسا

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