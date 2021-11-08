الولايات المتحدة تعيد فتح حدودها أمام الزوار المحصنين بالكامل ضد كورونا

واشنطن-(أ ش أ):

رفعت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، حظر السفر المفروض في مواجهة كورونا عن قائمة طويلة من دول العالم، بما في ذلك المكسيك وكندا ومعظم دول أوروبا، ما يسمح للسائحين بزيارات طال انتظارها ويمنح الفرصة أمام أفراد الأسرة لإعادة التواصل مع أحبائهم بعد أكثر من عام ونصف بسبب الجائحة.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنه اعتبارًا من اليوم، تفتح الولايات المتحدة أبوابها أمام المسافرين المحصنين بالكامل ضد كورونا في المطارات والحدود البرية، مع إلغاء قيود كوفيد-19 التي تعود إلى إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأضافت أن القواعد الجديدة تسمح بالسفر الجوي من البلدان التي كانت محظورة سابقًا طالما أن المسافر لديه دليل على تلقيه أحد اللقاحات التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمة إلى جانب نتيجة سلبية لاختبار كورونا، أما المسافرين الوافدين برا من المكسيك وكندا يجب عليهم تقديم إثبات على تلقيهم اللقاح ولكن بدون اختبار.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، تتوقع شركات الطيران مزيدًا من المسافرين من أوروبا وأماكن أخرى،حيث أظهرت بيانات من شركة سيريوم المتخصصة بتحليل بيانات السفر أن شركات الطيران تزيد الرحلات الجوية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة بنسبة 21% خلال شهر نوفمبر الجاري مقارنة بالشهر الماضي.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ستقبل الولايات المتحدة المسافرين المحصنين بالكامل بأي من اللقاحات المعتمدة للاستخدام، في حالات الطوارئ من جانب منظمة الصحة العالمية، وليس فقط تلك المستخدمة في الولايات المتحدة، مما يعني قبول لقاح استرازينيكا المستخدم على نطاق واسع في كندا.

وبالنسبة للمسافرين جواً، يتعين على شركات الطيران التحقق من سجلات اللقاح ومطابقتها مع بطاقة الهوية، وإذا لم يفعلوا ذلك، فقد يواجهون غرامات تصل إلى ما يقرب من 35 ألف دولار لكل انتهاك.

وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي شهدت فيه الولايات المتحدة تحسنًا ملحوظًا في توقعات انتشار فيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، بعد موجة دلتا التي دفعت المستشفيات إلى حافة الهاوية في العديد من الولايات.