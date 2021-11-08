Masrawy logo white

الجراح الأمريكي العام يدافع عن إلزامية التطعيم ضد كورونا

06:34 ص الإثنين 08 نوفمبر 2021
الجراح الأمريكي العام يدافع عن إلزامية التطعيم ضد كورونا

فيفيك ميرثي الجراح العام بالولايات المتحدة

واشنطن-(أ ش أ):

دافع فيفيك ميرثي الجراح العام بالولايات المتحدة عن قرارات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إلزامية اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مواقع العمل، بعد صدور حكم من محكمة فيدرالية بوقف تنفيذ تلك القرارات.

وأشار ميرثي -في تصريحات- إلى أن الرئيس بايدن لديه يقين بفعالية تلك الإجراءات وفي نفس الوقت على قناعة بقانونيتها.

وقال ميرثي إن الرئيس ما كان ليتخذ تلك التدابير إذا لم يكن يعتقد أنها مناسبة وضرورية، كما استشهد بمواقف من التاريخ الأمريكي يعود بعضها إلى أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة وهو جورج واشنطن خلال أحداث الثورة الأمريكية حينما ألزم الجنود بتلقي التطعيم ضد مرض الجدري، لافتًا إلى التطعيمات الواجبة سواء في الماضي والحاضر في المدارس والمستشفيات والجيش.

كانت إدارة الرئيس بايدن قد أصدرت قرارات تلزم أصحاب الشركات التي يعمل بها 100 شخص فأكثر بتطعيم العاملين ضد فيروس كورونا أو إجراء اختبار أسبوعي لضمان خلوهم من الفيروس، وهي القرارات التي أثارت دعاوى قضائية لإبطالها من قبل أكثر من ولاية أمريكية.​

هذا المحتوى من

Asha
الولايات المتحدة إلزامية التطعيم فيروس كورونا الجراح الأمريكي العام

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
881

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

649

متعافون اليوم

323733

إجمالي الإصابات

18242

إجمالي الوفيات

273154

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|كورونا في 24 ساعة| انخفاض جديد بالإصابات.. والصين تعزل مدينة للسيطرة على متحور هيهي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا