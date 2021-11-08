ميليشيات الحوثي تستهدف الأحياء السكنية في مأرب بصاروخ باليستي

اليمن - (أ ش أ)

أفادت مصادر يمنية ميدانية، الأحد، بأن الميليشيات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية في مأرب بصاروخ باليستي.

وقالت المصادر -وفقا لما أوردته قناة "اليمن الإخبارية"- إن ميليشيات الحوثي عاودت استهداف الأحياء السكنية في مدينة مأرب بصاروخ باليستي، دون المزيد من التفاصيل.

وأعلن الجيش اليمني، في وقت سابق، إفشال محاولات تسلل للميليشيات، ومصرع العشرات من عناصرها جنوب محافظة مأرب شمالي شرق اليمن.