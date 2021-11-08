استمرار تسجيل وفيات وإصابات بكورونا في العالم

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي وباء "كوفيد-19" عالميا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الـ24 ساعة الماضية.

في بريطانيا، سجلت هيئة الصحة العامة 30 ألفا و305 إصابة جديدة، كما سجلت 62 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 9 ملايين و301 ألفا و909 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 141 ألفا و805 وفاة.

وفي بولندا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 12 ألفا و493 إصابة جديدة بجانب تسجيل 24 حالة وفاة، وبذلك بلغ إجمالي الحالات المسجلة في بولندا ثلاثة ملايين و104 ألف و220 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 77 ألف و757 حالة وفاة.

وفي هولندا، ارتفعت حصيلة الإصابات اليومية بشكل كبير حيث سجلت وزارة الصحة الهولندية 11 ألفا و349 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، بجانب تسجيل 8 وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و201 ألفا و10 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات 18 ألفا و561 حالة وفاة.

وفي النمسا، شهدت الحصيلة ارتفاعا كبيرا في الإصابات اليومية، حيث سجلت السلطات الصحية 8554 إصابة جديدة بجانب تسجيل 20 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 883 ألفا و887 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 11 ألفا و502 حالة وفاة.

وفي رومانيا، استمرت وزارة الصحة في تسجيل وفيات يومية مرتفعة، حيث سجلت 263 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، بجانب تسجيل 5293 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و706 ألفا و882 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 50 ألفا و755 حالة وفاة.

وفي إيطاليا، سجلت السلطات الصحية 5822 إصابة جديدة بجانب تسجيل 26 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و808 ألفا و47 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 132 ألفا و391 حالة وفاة.

وفي سلوفاكيا، سجلت السلطات الصحية 5338 إصابة جديدة بجانب تسجيل 24 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 518 ألفا و635 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 13 ألفا و229 حالة وفاة.

وفي اليونان، سجلت وزارة الصحة 4283 إصابة جديدة بجانب تسجيل 52 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 784 ألفا و904 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 16 ألفا و295 حالة وفاة.

وفي كرواتيا، فقد أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد تسجيل 4159 حالة إصابة جديدة في أخر 24 ساعة، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 501 ألفا و327 حالة، وسجلت البلاد 36 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء تفشي الوباء إلى 9500 حالة.

وفي صربيا، سجلت وزارة الصحة 3888 إصابة جديدة بجانب تسجيل 69 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و183 ألفا و25 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 10 آلاف و405 حالة وفاة.

وفي الدنمارك، سجلت وزارة الصحة 2416 إصابة جديدة بجانب تسجيل 3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 402 ألفا و561 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2738 حالة وفاة.

وفي سلوفينيا، سجلت وزارة الصحة 2314 إصابة جديدة بجانب تسجيل 9 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 355 ألفا و979 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 4830 حالة وفاة.

وفي ليتوانيا، سجلت السلطات الصحية 2090 إصابة جديدة بجانب تسجيل 25 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 427 ألفا و118 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6111 حالة وفاة.

وفي البرتغال، سجلت وزارة الصحة 1023 إصابة جديدة بجانب تسجيل 5 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و97 ألفا و557 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 18 ألفا و203 حالة وفاة.

وفي الجبل الأسود أعلنت وزارة الصحة تسجيل 552 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 3 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 148 ألفا و 579 إصابة والوفيات إلى 2148.

وفي لاتفيا،أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 1255 إصابة جديدة، و 27 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 231 ألفا و 824 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 3499 حالة حتى الآن.

وفي بيلاروسيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 15 حالة وفاة، ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 613 ألفا و927 حالة إصابة إما إجمالي الوفيات فقد بلغ 4745 حالة وفاة.

وفي جمهورية أيرلندا، سجلت وزارة الصحة 3428 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 469 ألفًا و 386 مُصابًا على مستوى البلاد. وأشارت الوزارة- في بيانها، الذي أوردته صحيفة (ذا جورنال) الأيرلندية، عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن حصيلة الوفيات مازالت ثابتة عند 5492 حالة نظرا لعدم تسجيل حالات وفاة جديدة على مدار أمس.

أما في مولدوفا، سجلت السلطات الصحية 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 43 حالة وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 345 ألفا و 964 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و99 حالة وفاة حتى الآن.

وفي مقدونيا الشمالية، أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 454 حالة إصابة جديدة، و 15 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 206 آلاف و 77 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 7232 حالة حتى الآن.

وفي إستونيا ،أعلنت وزارة الصحة تسجيل 948 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 205 آلاف و 96 حالة والوفيات إلى 1610.

وفي ألبانيا، أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 568 حالة إصابة جديدة، و5 حالات وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 189 ألفا و 125 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 2955 حالة حتى الآن.

وعلى الجانب الآسيوي، استمرت السلطات الصحية في فيتنام في تسجيل إصابات يومية مرتفعة، حيث سجلت 7646 إصابة جديدة بجانب تسجيل 61 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 968 ألفا و684 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 22 ألفا و531 حالة وفاة.

وفي إيران، سجلت وزارة الصحة 7554 إصابة جديدة بجانب تسجيل 126 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و987 ألفا و814 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127 ألفا و299 حالة وفاة.

وفي ماليزيا، سجلت السلطات الصحية 4343 إصابة جديدة بجانب تسجيل 35 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و506 ألفا و309 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 29 ألفا و291 حالة وفاة.

وفي إندونيسيا، سجل مركز إدارة أزمة جائحة كورونا 444 إصابة جديدة و11 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و248 ألفا و165 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 143 ألفا و454 حالة وفاة.

وفي اليابان، أعلنت السلطات اليابانية اليوم الأحد تسجيل 241 إصابة جديدة وحالتي وفاة، وبذلك وتخطى إجمالي الإصابات المسجلة في اليابان مليون و723 ألفا فيما تخطى إجمالي الوفيات 18 ألف و300 حالة وفاة.

وفي نيبال سجلت السلطات الصحية 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 814 ألفا و 558 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 11 ألفا و 449 حالة وفاة حتى الآن.

وفي سريلانكا ، سجلت السلطات الصحية 626 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 545 ألفا و 256 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و 856 حالات وفاة حتى الآن.

وفي لاوس، سجلت السلطات الصحية 1076 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 47 ألفا و 56 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 82 حالة وفاة حتى الآن،وفقا لصحيفة لاوشن تايمز.

وفي سنغافورة، أفادت وزارة الصحة في البلاد بأنه تم تسجيل 2553 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس.

وذكرت الوزارة - وفقا لشبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافورية في نشرتها بالإنجليزية - أنه بذلك يكون إجمالي عدد المصابين بالفيروس التاجي منذ بدء الجائحة قد ارتفع إلى 218 ألفا و333 إصابة، في حين وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 497 وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أنه من بين حالات الإصابة الجديدة هناك 2548 حالة عدوى محلية و5 حالات إصابة وافدة من الخارج.

وفي نيوزيلندا، سجلت وزارة الصحة 114 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 7 آلاف و456 إصابة، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة ومازالت حصيلة الوفيات ثابتة عند 31 وفاة منذ بداية جائحة كورونا.

وفي إفريقيا، أبلغ المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا عن 13 حالة وفاة، و205 إصابات بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتصل حصيلة الوفيات المسجلة في البلد -الأكثر تضررا من الفيروس في القارة- إلى 89 ألفا و332 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى مليوني و923 ألفا و956 إصابة.

وفي كينيا، سجلت السلطات الصحية 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 7 حالات وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 253 آلفا و 833 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 5312 حالة وفاة حتى الآن.

وفي زامبيا، سجلت السلطات الصحية 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا و حالة وفاة واحدة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 209 آلاف و 902 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3664 حالة وفاة حتى الآن.

وفي الأمريكتين، أعلنت وزارة الصحة في كندا تسجيل 1181 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 730 ألفا و299 حالة، كما سجلت 5 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29 ألفا و144 حالة.

وفي جمهورية الدومنيكان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 896 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 388 ألفا و 165 حالة، فيما لم تسجل أي حالات وفاة جديدة ليستقر اجمالي الوفيات عند 4150 حالة حتى الآن.

وفي تشيلي، سجلت السلطات الصحية 2567 جديدة بفيروس كورونا و21 حالات وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 709 آلاف و 189 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 37 ألفا و 862 حالة وفاة حتى الآن.