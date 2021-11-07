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"الوضع يتدهور بشكل سريع".. كندا تسحب عائلات موظفي سفارتها من إثيوبيا

10:51 م الأحد 07 نوفمبر 2021
"الوضع يتدهور بشكل سريع".. كندا تسحب عائلات موظفي سفارتها من إثيوبيا

وزارة الخارجية الكندية

أوتاوا - (أ ش أ):

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الأحد، سحب عائلات موظفي السفارة الكندية والموظفين غير الأساسيين من إثيوبيا.

وأصدرت الخارجية الكندية بيانا قالت فيه: "الوضع في إثيوبيا يتطور ويتدهور بسرعة.. تعتبر سلامة الكنديين من أهم أولوياتنا، ونتيجة لذلك، تم اتخاذ القرار بسحب جميع أفراد عائلات موظفي السفارة وكذلك الموظفين الكنديين غير الأساسيين من إثيوبيا".

وأضاف البيان: "نشجع جميع الكنديين في إثيوبيا على التحقق من نصائح وإرشادات السفر الخاصة بنا كثيرا، والتسجيل في سجل الكنديين في الخارج".

وأكدت الخارجية أن السفارة الكندية في أديس أبابا مفتوحة، والموظفون القنصليون على استعداد لمساعدة الكنديين الذين يحتاجون إلى مساعدة طارئة.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الخارجية الكندية إثيوبيا كندا أوتاوا

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