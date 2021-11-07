رئيس وزراء العراق: نعرف جيدا من حاول اغتيالي وسنكشفهم ونلاحقهم

وكالات:

تعهد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بملاحقة المتورطين في محاولة استهدافه، وتقديمهم للعدالة، لافتًا إلى أن سلطات بلاده تعرفهم جيدا.

ونقل بيان صادر عن رئاسة الوزراء العراقية، عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، نقلته وكالة سبوتنيك، عن الكاظمي قوله "سنلاحق الذين ارتكبوا جريمة الأمس، نعرفهم جيداً وسنكشفهم".

وتابع الكاظمي أن "بلدنا يمر بتحديات عديدة ليست وليدة اليوم ولا نتاج هذه الحكومة، وتمكّنا من تفكيك وحل الأزمات الاقتصادية والصحية، وتجاوزنا أزمة انهيار أسعار النفط، والسياسات الخاطئة للحكومات السابقة".

وأضاف "أمرنا بفتح التحقيق الفوري في الأحداث التي حصلت مع المحتجين أمام المنطقة الخضراء يوم الجمعة".