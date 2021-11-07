الاحتلال يصيب طفلًا فلسطينيًا برصاصة مطاطية في الرأس

رام الله - (أ ش أ):

أصيب، مساء اليوم الأحد، طفل فلسطيني برصاصة مطاطية في رأسه أطلقها أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي في شمال الخليل.

وقال شهود عيان إن طفلا يبلغ من العمر 12 عاما أصيب أثناء تواجده مع أسرته في أرضهم الواقعة بمنطقة الظهر القريبة من مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي بلدة بيت أمر.

وأضافوا أن الطفل نُقل إلى مستشفى عالية الحكومي في مدينة الخليل، حيث وصفت حالته بالمستقرة.