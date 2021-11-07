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الموساد: أحبطنا سلسلة هجمات ضد أهداف إسرائيلية في دول أفريقية

09:13 م الأحد 07 نوفمبر 2021
الموساد: أحبطنا سلسلة هجمات ضد أهداف إسرائيلية في دول أفريقية

رئيس الموساد الإسرائيلي

تل ابيب - (د ب ا)

أحبط جهاز الاستخبارات الإٍسرائيلي "الموساد" سلسلة من الهجمات الإرهابية الإيرانية ضد أهداف إسرائيلية في عدة دول أفريقية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وذكرت الصحيفة اليوم الأحد نقلا عن تقرير للقناة "12" التليفزيونية الإسرائيلية، أن مهاجمين من فيلق القدس الإيراني القوي، حاولوا منذ شهور استهداف رجال أعمال إسرائيليين في السنغال وغانا، بالإضافة إلى جولات سفاري في تنزانيا شارك فيها إسرائيليون.

وذكر التقرير أن إيران تحاول منذ شهور الثأر لمقتل مدير برنامجها النووي محسن فخري زاده، الذي تلقي طهران باللوم فيه على إسرائيل.

كان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، قد أعلن في مطلع شهر أكتوبر الماضي عن "إحباط عملية عدوانية شنتها إيران ضد أهداف إسرائيلية في قبرص".

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