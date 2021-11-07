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أول تعليق من بايدن على محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي الفاشلة

08:25 م الأحد 07 نوفمبر 2021
أول تعليق من بايدن على محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي الفاشلة

جو بايدن

وكالات:

أدان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الهجوم الذي استهدف مقر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي ووصفه بـ"العمل الإرهابي".

وأوضح بيان للبيت الأبيض، نقلته وكالة سبوتنيك الروسية، أن "الرئيس الأمريكي أدان بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف منزل رئيس الوزراء العراقي الكاظمي"، مضيفا "يجب محاسبة مرتكبي هذا الهجوم الإرهابي على الدولة العراقية".

وأكد بايدن "أصدرت تعليماتي إلى فريق الأمن القومي الخاص بي لتقديم كل المساعدة المناسبة لقوات الأمن العراقية أثناء قيامهم بالتحقيق في هذا الهجوم وتحديد المسؤولين عنه".

جو بايدن محاولة اغتيال الكاظمي رئيس الوزراء العراقي

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