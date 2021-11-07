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رئيس وزراء بريطانيا يستنكر محاولة اغتيال الكاظمي

08:16 م الأحد 07 نوفمبر 2021
رئيس وزراء بريطانيا يستنكر محاولة اغتيال الكاظمي

بوريس جونسون

بغداد - ( د ب أ)

استنكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها نظيره العراقي مصطفى الكاظمي باستهداف منزله فجر اليوم الأحد بطائرتين مسيرتين مفخختين داخل المنطقة الخضراء.

وأدان جونسون خلال اتصال هاتفي أجراه مع الكاظمي، حادث الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له رئيس الوزراء، حسب بيان للحكومة العراقية.

وأكد جونسون "دعم المملكة المتحدة القوي للعراق وحكومته في جهودها لتحقيق الاستقرار".

من جانبه، أكد الكاظمي حرص العراق على بناء شراكة طويلة الأمد مع بريطانيا، وضرورة تقوية العلاقات الثنائية بين الشعبين العراقي والبريطاني لما فيه مصلحة البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

بوريس جونسون محاولة اغتيال الكاظمي رئيس وزراء بريطانيا

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